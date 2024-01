Ιαπωνία: Στους 48 ανήλθαν οι νεκροί από τους σεισμούς – Αγωνία για τους παγιδευμένους

Οι ισχυρές, πολυάριθμες σεισμικές δονήσεις, που έπληξαν χθες, Δευτέρα, την κεντρική Ιαπωνία, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 48 ανθρώπους, μεταδίδει το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές, πάντως το τσουνάμι που εκδηλώθηκε μετά τον ισχυρότερο σεισμό τελικά ήταν, ευτυχώς, αδύναμο.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας ανέφερε ότι περίπου 120 άνθρωποι παρέμεναν παγιδευμένοι και περίμεναν να διασωθούν, καθώς και ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχτηκαν συνολικά 900 κλήσεις μετά τους σεισμούς.

