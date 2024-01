Τόκιο: Πέντε νεκροί από τη σύγκρουση αεροσκαφών

Τραγωδία εξελίχθηκε στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος της Japan Airlines τυλίχθηκε στις φλόγες στον διάδρομο προσγείωσης έπειτα από σύγκρουση με αεροσκάφος της ακτοφυλακής.

Πέντε από τα έξι μέλη του πληρώματος στο αεροσκάφος MA722 της ακτοφυλακής πέθαναν, ενώ ο πιλότος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Τόκιο.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν βίντεο που δείχνουν το Airbus A350 να καίγεται.

Οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος διέφυγαν από το αεροπλάνο, με 17 εξ αυτών να νοσηλεύονται με τραύματα.

Το αεροσκάφος της ακτοφυλακής κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Νιιγκάτα στη δυτική Ιαπωνία για να μεταφέρει βοήθεια σε κοινότητες που καταστράφηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή, σύμφωνα με το υπουργείο Γης, Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το αεροσκάφος των Ιαπωνικών Αερογραμμών εκτελούσε την πτήση JAL 5016 και προερχόταν από το Σαπόρο (βόρεια Ιαπωνία).

Πρόκειται για το Airbus A350-900 το οποίο φαίνεται πως προσέκρουσε στο αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής.

Το Χανέντα είναι ένα από τα δύο διεθνή αεροδρόμια της ιαπωνικής πρωτεύουσας και ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο.

Τα ατυχήματα που αφορούν αεροσκάφη είναι εξαιρετικά σπάνια στην Ιαπωνία. Το πιο σοβαρό από αυτά συνέβη το 1985, όταν ένα αεροπλάνο της Japan Airlines συνετρίβη μεταξύ Τόκιο και Οσάκα, σκοτώνοντας 520 ανθρώπους, μια από τις χειρότερες αεροπορικές τραγωδίες στον κόσμο.

Video captures passengers escaping a burning Japan Airlines plane on the runway of Tokyo’s Haneda Airport after it landed and burst into flames.

It’s reported to have collided with a Japan Coast Guard plane on the tarmac ⤵️ pic.twitter.com/6iVBjyRckB

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2024