Βηρυτός: Νεκρός από ισραηλινή επίθεση με drone ο υπαρχηγός της Χαμάς

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Σάλεχ αλ Αρούρι, σκοτώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε επίθεση ισραηλινών drones στο προάστιο της Βηρυτού,Νταχίγε, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τρεις πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Από την επίθεση, σκοτώθηκαν συνολικά έξι άνθρωποι.

Ο 57χρονος Σάλεχ αλ Αρούρι ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς μετά τον Ισμαήλ Χανίγια. Ηταν επίσης ο ηγέτης της Χαμάς στη Δυτική Οχθη.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του μέσω του ραδιοφώνου Al-Aqsa. Το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ιζάτ αλ Σαρκ, δήλωσε ότι ήταν μια «άνανδρη δολοφονία».

Explosion in Dahiyeh suburb south of Beirut. Cause and casualties still unclear. pic.twitter.com/Zt16ulczf6 — Arwa Ibrahim (@arwaib) January 2, 2024

Ο Λιβανέζος υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Νατζίμπ Μικάτι, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση στην Νταχίγε, κάνοντας λόγο για «νέο ισραηλινό έγκλημα». Υπογράμμισε ότι είναι μια προσπάθεια να οδηγηθεί ο Λίβανος σε πόλεμο.

Ο Μαρουάν Μπισάρα, αναλυτής του δικτύου Al Jazeera, αποδίδει ιδιαίτερα σημασία στο μέρος όπου σκοτώθηκε ο αλ Αρούρι. Το γεγονός ότι εκείνος σκοτώθηκε στη Βηρυτό θα μπορούσε να εκληφθεί τώρα ως νέα «πρόκληση» κατά της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, η οποία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις της προς την πλευρά του Ισραήλ.

«Το χτύπημα στη Βηρυτό θα μπορούσε τώρα να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κλιμάκωση […] Οι Ισραηλινοί ανακατεύουν τα χαρτιά στο μέτωπο του Λιβάνου […] Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά τον πόλεμο του 2006 μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ που το Ισραήλ χτυπά μέσα στη Βηρυτό», σχολιάζει ο Αλί Χασέμ σε ανταπόκρισή του για το Al Jazeera από τον νότιο Λίβανο.

Footage showing the aftermath of the Israeli attack on the Dahiyeh suburbs, south of Beirut which killed Hamas deputy chief Salahi al-Arouri and at least two other Qassam leaders. pic.twitter.com/213KKwo8Qg — Arwa Ibrahim (@arwaib) January 2, 2024

Η Χεζμπολάχ ανταλλάσσει σχεδόν καθημερινά πυρά με το Ισραήλ στα νότια σύνορα του Λιβάνου. Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει περισσότερους από 100 μαχητές της λιβανέζικης οργάνωσης.

Explosion in dahiyeh, southern suburbs of Beirut, unclear what the cause was yet. pic.twitter.com/5SS8h9e39X — Will Christou (@will_christou) January 2, 2024

Ποιος ήταν ο Σάλεχ αλ Αρούρι

Ο Αλ-Αρούρι ήταν ο υποδιοικητής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και ένας από τους ιδρυτές της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ομάδας, των Ταξιαρχιών Κασάμ. Γεννήθηκε στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, το 1966.

Ζούσε εδώ και καιρό εξόριστος στον Λίβανο, ενώ είχε προηγουμένως περάσει 15 χρόνια σε φυλακές στο Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, ο αλ Αρούρι είχε δηλώσει στο δίκτυο Al Jazeera ότι η Χαμάς δεν επρόκειτο να προχωρήσει νέες απελευθερώσεις ομήρων εάν δεν λάβει τέλος η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Τον περασμένο Οκτώβριο, οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν το σπίτι του κοντά στη Ραμάλα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον είχε επικηρύξει ήδη από το 2015 ως «τρομοκράτη» με το ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν υπό τους όρους της Χαμάς»

Οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα δεν θα απελευθερωθούν παρά υπό τους όρους της Χαμάς, δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της, Ισμαήλ Χανίγια, σε ομιλία που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Η Χαμάς απήγαγε περίπου 250 ανθρώπους κατά την επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, 129 από τους οποίους εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ο Χανίγια ανακοίνωσε εξάλλου πως η Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, είναι ανοικτή στη σύσταση, μετά τον πόλεμο, μίας μόνο παλαιστινιακής κυβέρνησης στην περιοχή αυτή και στη Δυτική Οχθη, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς. «Γίναμε δέκτες πολλών πρωτοβουλιών που αφορούσαν την εσωτερική (παλαιστινιακή) κατάσταση και είμαστε ανοικτοί στην ιδέα μιας εθνικής κυβέρνησης για τη Δυτική Οχθη και τη Γάζα», είπε.

Ο ηγέτης της Χαμάς είπε πως «κάθε μέρα που περνά, η αντίσταση και η πίστη της στη νίκη ενισχύονται. Ο εχθρός θα αφανιστεί όπως έχουμε υποσχεθεί», συνέχισε. «Η επίθεση αυτή θα λάβει τέλος υπό τα χτυπήματα της αντίστασης και την επιμονή του λαού μας», πρόσθεσε.