Ιαπωνία: Πώς οι «γραμμένοι με αίμα» κανονισμοί ασφαλείας έσωσαν 379 ζωές στην πτήση της JAL

Οι δραματικές εικόνες από το αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών στον διάδρομο προσγείωσης, το μεσημέρι της Δευτέρας, ήγειρε ενστικτωδώς στο μυαλό πολλών ένα εύλογο ερώτημα: Πώς υπό τόσο ακραίες συνθήκες σώθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τόσοι άνθρωποι;

Παρότι τα πέντε από τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους της Ακτοφυλακής έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, τα 379 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα, που βρίσκονταν στο Airbus A350 βγήκαν ζωντανά από τη φλεγόμενη άτρακτο.

Οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος μόλις ξεκίνησαν και οι αρμόδιες ιαπωνικές Αρχές είναι φειδωλές στις δηλώσεις τους, όμως ειδικοί υποστηρίζουν πως η επιτυχής εκκένωση του φλεγόμενου Airbus οφείλεται σε ένα συνδυασμό σύγχρονων προτύπων ασφαλείας και την ακλόνητη νοοτροπία σε θέματα ασφάλειας των Ιαπώνων γενικώς και της αεροπορικής εταιρείας ειδικώς.

«Από όσα είδα στις εικόνες, έμεινα κατάπληκτος και με μια αίσθηση ανακούφισης για το ότι σώθηκαν όλοι» παραδέχεται ο Γκράχαμ Μπρέιτγουεϊτ, καθηγητής ασφαλείας και εμπειρογνώμων ατυχημάτων στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ της Βρετανίας.

