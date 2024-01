Βρετανία: Επελαύνει η καταιγίδα Χενκ – Εκατοντάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικά προβλήματα έπειτα από το πέρασμα της καταιγίδας Χενκ, με εκατοντάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες, κλειστούς δρόμους, ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση.

Οι ισχυρότερες ριπές ανέμων καταγράφηκαν χθες, Τρίτη, το απόγευμα στη νήσο Γουάιτ, στη νότια Αγγλία, όπου η ταχύτητα των ανέμων έφθασε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Από σήμερα το πρωί βρίσκονταν σε ισχύ περισσότερες από 300 προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία.

Σύμφωνα με την Ενωση Ενεργειακών Δικτύων, η οποία συγκεντρώνει δεδομένα από όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 10.000 πελάτες εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα.

Η εθνική οδός, που διαχειρίζεται τους αυτοκινητόδρομους, ανακοίνωσε ότι αρκετοί μεγάλοι δρόμοι θα κλείσουν λόγω πλημμύρας. «Καθώς αναμένονται περαιτέρω βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι δρόμοι αναμένεται να παραμείνουν κλειστοί για αρκετές ώρες», ανέφερε.

Αρκετές σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν σήμερα κυκλοφοριακά προβλήματα.

