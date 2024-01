Ιαπωνία: Οι πιλότοι δεν γνώριζαν πως το αεροσκάφος φλεγόταν – Οι αγωνιώδεις στιγμές μέχρι να ενημερωθούν

Οι πιλότοι του Airbus των Ιαπωνικών Αερογραμμών που τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουσή του με άλλο, μικρότερο αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής, δεν γνώριζαν πως είχε ξεσπάσει φωτιά στην άτρακτο.

Σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ΝΗΚ, οι πιλότοι μέσα στο κόκπιτ δεν γνώριζαν πως το αεροσκάφος φλεγόταν, κάτι για το οποίο ενημερώθηκαν από τα μέλη του πληρώματος.

Η επικεφαλής αεροσυνοδός ήταν αυτή που ενημέρωσε το πιλοτήριο για τη φωτιά, καθώς το πλήρωμα καμπίνας χρειαζόταν άδεια για να ανοίξει τις εξόδους κινδύνου, ανέφερε το NHK.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, η καμπίνα είχε γεμίσει με καπνό και ο χώρος γινόταν όλο και πιο ζεστός και αποπνικτικός, τα μωρά έκλαιγαν και οι άνθρωποι φώναζαν να ανοίξουν οι πόρτες.

From inside the JAL plane that landed in Tokyo apparently ignited on fire. NHK reports that the JAL plane from Sapporo to Tokyo and a Japan Coast Guard plane collided. All 367 passengers and 12 staff evacuated, NHK reports. https://t.co/BuU8OCgMbP

— Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) January 2, 2024