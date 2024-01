ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αϊόβα – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Νέο περιστατικό ένοπλης βίας καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με πυροβολισμούς σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αϊόβα.

Οι πυροβολισμοί στο λύκειο του Πέρι, σύμφωνα με το ABC News που επικαλείται τον αστυνομικό διευθυντή της περιοχής.

Πολλά περιπολικά έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα έξω από το λύκειο ενώ με βάση τις τελευταίες πληροφορίες τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη δύο έχουν τραυματιστεί.

Το λύκειο είναι μέρος της σχολικής περιφέρειας του Πέρι και έχει 1.785 μαθητές. Σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα επιστροφής των μαθητών στο σχολείο μετά τις διακοπές των εορτών.

BREAKING: Active shooter situation reported at Perry High School in Perry, Iowa, police say. https://t.co/OpKthGZwc1

— NBC News (@NBCNews) January 4, 2024