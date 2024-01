Νέες καταγγελίες: Ο Τραμπ έλαβε εκατομμύρια από ξένες κυβερνήσεις την περίοδο που ήταν πρόεδρος

Επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον Ντόναλντ Τραμπ έλαβαν τουλάχιστον 7,8 εκατομμύρια δολάρια από 20 ξένες κυβερνήσεις την περίοδο που εκείνος ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα έγγραφα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από βουλευτές των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, ότι σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, η πλευρά του Τραμπ παρουσιάζεται να έλαβε χρήματα ακόμη και από χώρες όπως είναι η Κίνα απέναντι στην ηγεσία της οποίας ο Ντόναλντ Τραμπ έδειχνε να είναι ιδιαίτερα επικριτικός ως πρόεδρος.

Τα εν λόγω στοιχεία εμπεριέχονται σε έκθεση 156 σελίδων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, με τον τίτλο «White House for Sale: How Princes, Prime Ministers, and Premiers Paid Off President Trump» («Λευκός Οίκος προς πώληση: Πώς Πρίγκιπες και Πρωθυπουργοί πλήρωναν τον Πρόεδρο Τραμπ»).

Χρήματα από ξένες κυβερνήσεις παρουσιάζονται να έλαβαν επιχειρήσεις που φέρουν το όνομα «Τραμπ» όπως για παράδειγμα το Trump International Hotel στην Ουάσιγκτον, το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας, ο Trump Tower στη Νέα Υόρκη, ο Trump World Tower επίσης στη Νέα Υόρκη κ.ά.

Η Κίνα και η Σαουδική Αραβία ξεχωρίζουν ως οι χώρες που έδωσαν τα περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις του Τραμπ την περίοδο που εκείνος ήταν πρόεδρος, σύμφωνα με την επίμαχη έκθεση.

Άλλες χώρες που «στήριξαν» τις επιχειρήσεις του Τραμπ και αναφέρονται στην ίδια έκθεση: είναι η Τουρκία, η Αλβανία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία, το Αφγανιστάν κ.ά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικά για την Τουρκία, «μετά την έναρξη της προεδρίας Τραμπ, η τουρκική κυβέρνηση στήριξε κατ΄ επανάληψη (σ.σ. ως πελάτης) ακίνητα που ανήκαν στον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες… Ως πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ —και ανώτεροι αξιωματούχοι στην κυβέρνησή του— προχώρησαν σε αρκετές επίσημες ενέργειες υιοθετώντας θέσεις ευνοϊκές για την τουρκική κυβέρνηση».

Με πληροφορίες από New York Times