Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην νοτιοανατολική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο στα 29 χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπασκίλ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλικάγια οι αρμόδιες αρχές σαρώνουν την πληγείσα περιοχή και μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί κάποια «αρνητική κατάσταση».

🔔#Earthquake (#deprem) M4.5 occurred 29 km S of #Baskil (#Turkey) 7 min ago (local time 16:19:12).

