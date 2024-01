ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη στον φράκτη του Λευκού Οίκου

Οι αμερικανικές Αρχές συνέλαβαν χθες Δευτέρα ένα άτομο στον περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Οίκου, αφού έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω στον φράκτη του ιστορικού κτιρίου, όπως γνωστοποίησε η «Secret Service», η υπηρεσία η οποία φυλάσσει τους κορυφαίους Αμερικανούς κρατικούς αξιωματούχους.

«Λίγο πριν από τις 18.00 (σ.σ. τοπική ώρα· 01.00 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας), όχημα έπεσε πάνω σε εξωτερική πύλη στο κτιριακό συγκρότημα του Λευκού Οίκου», εξήγησε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Αντονι Γκουλιέλμι, μέσω X (του πρώην Twitter).

Shortly before 6p.m., a vehicle collided with an exterior gate on the White House complex. The driver has been taken into custody & we are investigating the cause & manner of the collision. Expect traffic implications at 15th Street & Pennsylvania Ave & adjacent intersections. pic.twitter.com/n3M7zsFkvm

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) January 8, 2024