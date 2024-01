Αναφορές για τρεις νεκρούς στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση με drone

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον αυτοκινήτου στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αναφορές σε ισραηλινά και λιβανέζικα μέσα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Οι αναφορές έρχονται σε συνέχεια ισραηλινής επίθεσης χθες, Δευτέρα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανώτερου μέλους των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, πραγματοποιεί περιοδεία στη Μέση Ανατολή, με σκοπό να αποτρέψει περιφερειακή κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Γάζα.

Τις τελευταίες ημέρες και μετά την επίθεση της περασμένης εβδομάδας στη Βηρυτό, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Αλ Αρούρι, έχουν ενταθεί τα βίαια επεισόδια στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Μη επαληθευμένα βίντεο, που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, Τρίτη, δείχνουν τα επακόλουθα υποτιθέμενης επίθεσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό στρατιωτικό αρχηγείο στο βόρειο Ισραήλ.

A Hezbollah drone launched from Lebanon struck the IDF’s Northern Command HQ in Safed. The IDF says there are no damage or injuries. pic.twitter.com/r3xAkS8Y6x

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 9, 2024