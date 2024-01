Γάζα: Η Ισραηλινή όμηρος που φρόντισε δεκάδες ηλικιωμένους αιχμαλώτους της Χαμάς

Μία νοσηλεύτρια που ήταν μεταξύ των δεκάδων Ισραηλινών απαχθέντων που μεταφέρθηκαν στη Γάζα λέει ότι πέρασε τις ημέρες ομηρείας της σε μια σήραγγα, φροντίζοντας άλλους, ηλικιωμένους ομήρους, κάποιοι εκ των οποίων είχαν δυσκολίες στην ακοή ή την όραση, με ελάχιστες ιατρικές προμήθειες, για τις οποίες αναγκάστηκε να παζαρέψει με τη Χαμάς.

Η Νίλι Μάργκαλιτ επαναπατρίστηκε στη διάρκεια της ανακωχής του Νοεμβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Σε συνέντευξή της σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό δήλωσε ότι Παλαιστίνιοι άμαχοι την άρπαξαν από το χωριό της και την «πούλησαν» σε Ισλαμιστές ενόπλους που εξαπέλυσαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Χωρίς να γνωρίζει ότι ο πατέρας της, καθώς και άλλοι περίπου 1.200 άνθρωποι, είχε σκοτωθεί, η Μάργκαλιτ, 41 ετών, βρισκόταν με δεμένα τα πόδια και ξυπόλητη σε ένα πνιγηρό τούνελ της Χαμάς, όπου όπως λέει η ίδια είχαν συγκεντρωθεί όμηροι, έχοντας διάφορα τραύματα από την κακομεταχείρισή τους.

«Ημασταν σε κατάσταση σοκ», δήλωσε η ίδια στον τηλεοπτικό σταθμό Channel 12.

Χρησιμοποιώντας τα βασικά αραβικά που έμαθε στη μονάδα επειγόντων περιστατικών σε νοσοκομείο του νότιου Ισραήλ, που είχε Βεδουίνους ασθενείς, η Μάργκαλιτ ενημέρωσε τους απαγωγείς της από τη Χαμάς ότι ήταν νοσηλεύτρια. Συμφώνησαν να της επιτρέψουν, όπως προθυμοποιήθηκε η ίδια, να είναι υπεύθυνη για τις ιατρικές ανάγκες των ομήρων.

«Οι ηλικιωμένοι με ανησυχούσαν», δήλωσε. «Τους ζήτησα να αναφέρουν τα πιο σημαντικά τους φάρμακα – για καρδιά, πίεση, νεφρά». Στη συνέχεια η Μάργκαλιτ έγραψε τα φάρμακα αυτά στα αγγλικά και έδωσε τη λίστα στη Χαμάς. Μερικές ημέρες αργότερα, έφτασε μια μαύρη σακούλα με φαρμακευτικές προμήθειες – ήταν όμως ανεπαρκής, καθώς κάποια από τα φάρμακα δεν αντιστοιχούσαν στα σκευάσματα που χρειάζονταν οι όμηροι.

«Υπήρχαν άρρωστοι. Είχαν χρόνια νοσήματα», δήλωσε. «Δεν υπήρχαν αρκετά χάπια. Δεν υπήρχε αρκετό φαγητό».

Η προμήθεια επιπλέον φαρμάκων απαιτούσε τακτικές διαπραγματεύσεις με τους απαγωγείς από τη Χαμάς, μεταξύ των οποίων ήταν κάποιοι που η ίδια περιέγραψε ως υψηλόβαθμους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, που επιθεωρούσαν τους ομήρους και συζητούσαν στα εβραϊκά. Η ίδια θυμάται πως προειδοποίησε τους απαγωγείς ότι κάποιοι από τους ομήρους θα καταλήξουν λόγω των νοσημάτων τους. «Αυτό τους φόβισε. Δεν ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να πεθάνουν».

