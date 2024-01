ΗΠΑ και Βρετανία σχεδιάζουν να χτυπήσουν τους Χούθι στην Υεμένη

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με το υπουργικό του συμβούλιο, συζητώντας την πιθανότητα στρατιωτικών χτυπημάτων της Βρετανίας και των ΗΠΑ κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Ο σκιώδης υπουργός Aμυνας των Εργατικών Τζον Χίλι και ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων σερ Λίντσεϊ Χόιλ έφθασαν στο υπουργικό συμβούλιο για να ενημερωθούν για όσα συζητήθηκαν με ανώτερα μέλη της κυβέρνησης.

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων των Χούθι στην Υεμένη, την ώρα που ο ηγέτης των ανταρτών υπόσχεται να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση με νέα χτυπήματα κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στρατιωτικές πηγές της Δύσης που επικαλείται ο Guardian, ανέφεραν ότι οι προετοιμασίες εντάθηκαν την Πέμπτη στο πλαίσιο απάντησης σε μια επίθεση των Χούθι με 21 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου το βράδυ της Τρίτης.

Η κλίμακα και ο χρόνος της στρατιωτικής απάντησης παραμένουν απόρρητα, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου, οι Χούθι –δηλωμένος εχθρός του Ισραήλ– έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους προς τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες.

Μέσα στον Οκτώβριο, οι Χούθι άρχισαν να επιτίθενται με drones και να εκτοξεύουν πυραύλους προς το νότιο Ισραήλ, το οποίο απέχει 1.700 χιλιόμετρα από τα εδάφη που ελέγχουν οι ίδιοι στη βορειοανατολική Υεμένη. Τα drones και οι πύραυλοι έχουν καταρριφθεί από πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα. Εχουν καταγραφεί πολλές παρόμοιες επιθέσεις, οι οποίες όμως σε μεγάλο βαθμό έχουν αντιμετωπιστεί από ισραηλινές ή αμερικανικές δυνάμεις.

Στις 19 Νοεμβρίου, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν να στοχεύουν πλοία ισραηλινής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης στην Ερυθρά Θάλασσα προκειμένου να υποστηρίξουν τον «καταπιεσμένο λαό στη Γάζα».

US CENTCOM Statement on 27th Houthi attack on commercial shipping lanes in the Gulf of Aden

On Jan. 11 at approximately 2 a.m. (Sanaa time), the Iranian-backed Houthis fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas in Yemen into international shipping lanes in… pic.twitter.com/MDdjM1yCpV

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 11, 2024