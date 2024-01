ΗΠΑ: «Είναι η κατάλληλη στιγμή» για να περιοριστεί η ισραηλινή επίθεση

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «είναι η κατάλληλη στιγμή» το Ισραήλ να περιορίσει τη στρατιωτική του επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ επανέλαβε από την πλευρά του ότι σκοπεύει να συνεχίσει την επίθεσή του κατά της Χαμάς.

Τα σχόλια έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο τις αυξανόμενες διαφορές μεταξύ των στενών συμμάχων κατά την 100ή ημέρα του πολέμου την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CBS ότι οι ΗΠΑ κάλεσαν το Ισραήλ «να μεταβεί σε επιχειρήσεις χαμηλής έντασης» στη Γάζα.

«Εκτιμούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτή τη μετάβαση. Και μιλάμε μαζί τους για να το επιτύχουμε», τόνισε ο ίδιος.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιον Νετανιάχου δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα το Σάββατο ότι ο πόλεμος κατά της Χαμάς θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους, μέχρι την ολοκληρωτική νίκη».

«Συνεχίζουμε τον πόλεμο … μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας: να εξαλείψουμε τη Χαμάς, να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ» ανέφερε ο Νετανιάχου.

Ο πόλεμος έχει πυροδοτήσει νέες εντάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, με το Ισραήλ να ανταλλάσσει σχεδόν καθημερινά πυρά με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ενώ υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές επιτίθενται σε αμερικανικούς στόχους στη Συρία και στο Ιράκ.

Επιπλέον, οι Χούθι της Υεμένης έχουν βάλει στο στόχαστρο τη διεθνή ναυτιλία, σε μία εκστρατεία που προκάλεσε «απάντηση» με αεροπορικές επιδρομές από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δήλωσε ότι η οργάνωσή του δεν θα σταματήσει μέχρι να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Εντωμεταξύ, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών από την έναρξη της επίθεσης της Χαμάς στη Γάζα και της σύγκρουσης με το Ισραήλ στη Γάζα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) σήμερα Δευτέρα:

«Οι 100 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ησυχάσουν έως ότου όλοι οι όμηροι, συμπεριλαμβανομένων έξι Αμερικανών, επανενωθούν με τους αγαπημένους τους».

100 days of captivity in Gaza is far too long. The United States will not rest until all remaining hostages, including six Americans, are reunited with their loved ones.

Η ανάρτηση του Μπλίνκεν προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της παλαιστινιακής αποστολής στα Ηνωμένα Εθνη, η οποία σε δική της ανάρτηση ανέφερε:

«100 ημέρες και ούτε μία αναφορά για τους σχεδόν 24.000 νεκρούς – το 1/2 εκ των οποίων είναι παιδιά. Ντροπή σε όσους παραμένουν συνένοχοι και δεν ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

100 days and not a single mention of the nearly 24,000 killed – 1/2 of which are children. Shame on those who remain complicit and not call for an immediate ceasefire in Gaza. Shame on them @POTUS @SecBlinken @USUN https://t.co/kfsA1DrzZe

— State of Palestine (@Palestine_UN) January 15, 2024