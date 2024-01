Γάζα: Νεκροί δύο όμηροι που εμφανίζονταν σε βίντεο

Σε συνέχεια του βίντεο με τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο δύο εξ αυτών, του 53χρονου Γιόσι Σαράμπι και του 38χρονου Ετάι Σβίρσκι.

Οι τρεις όμηροι είχαν απευθύνει έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να απελευθερωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι. Το βίντεο, διάρκειας 37 δευτερολέπτων, τελείωνε με το μήνυμα: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη τους».

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, παρουσιάζονται τα δύο πτώματα, καθώς και η όμηρος Νόα Αργκαμάνι να λέει πως τραυματίστηκε από «ισραηλινό πλήγμα», κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Σαράμπι. Συμπληρώνει ότι ο Σβίρσκι βρήκε επίσης τον θάνατο σε άλλη επίθεση.

Η 26χρονη αφηγείται ότι βρισκόταν μαζί με τους Σαράμπι και Σβίρσκι σε κτίριο που βομβαρδίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF). Είπε ότι μαχητές των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ τους ανέσυραν από τα ερείπια, αλλά ο 53χρονος Γιόσι Σαράμπι υπέκυψε στα τραύματά του. Δύο νύχτες αργότερα, κατά τη μεταφορά τους σε άλλη τοποθεσία, σκοτώθηκε ο 38χρονος Ετάι Σβίρσκι από ισραηλινό πλήγμα, συμπλήρωσε.

🚨 BREAKING: HAMAS ANSWER THEIR GUESSING GAME VIDEO

The latest update from Hamas claims that two of the three hostages featured in their previous video are dead as a result of the Israeli bombing of Gaza.

The surviving hostage, Noa Argamani: “Stop this madness and bring us home… pic.twitter.com/HyQhthVuO7

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 15, 2024