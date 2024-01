Σύγκρουση επιβατικών αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας

Δύο επιβατικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο New Chitose του Χοκάιντο, στο βόρειο τμήμα της χώρας, περίπου στις 5.30 μ.μ. τοπική ώρα.

Πρόκειται για το δεύτερο συμβάν που σημειώνεται σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας μέσα σε μερικές εβδομάδες.

#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #北海道 #新千歳空港 pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk

— Ifeng News (@IFENG__official) January 16, 2024