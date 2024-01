WSJ: Η πετρελαϊκή Shell αναστέλλει επ’ αόριστον όλες τις διελεύσεις από την Ερυθρά Θάλασσα

Ο πετρελαϊκός κολοσσός της Shell πήρε την απόφαση, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Wall Street Journal, να σταματήσει μέχρι νεοτέρας να χρησιμοποιεί τη θαλάσσια οδό της Ερυθράς για τη μεταφορά των φορτίων του, υπό τον φόβο επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

⚠️ Shell Suspends Red Sea Transits Indefinitely After Escalation of Attacks — Sources — WSJ

British oil major Shell PLC suspended all shipments through the Red Sea indefinitely after U.S. and U.K. strikes on Yemen’s Houthi rebels triggered fears of further escalation,…

