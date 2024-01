Ε.Ε.: Επί της αρχής συμφωνία ειδικής αποστολής για την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα

Επί της αρχής συμφωνία επετεύχθη σήμερα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ναυτικής ειδικής αποστολής, προκειμένου να προστατευθούν τα πλοία από τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euractiv, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι στην Ε.Ε. παρείχαν μια αρχική στήριξη ως προς τη σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με επικεφαλής τον Ζοζέπ Μπορέλ. Αυτή αφορά τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής αποστολής που θα «λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή από την Ερυθρά θάλασσα έως τον Κόλπο».

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. στις 22 Ιανουαρίου, καθώς θα αναζητηθούν τα «επόμενα βήματα», προκειμένου η αποστολή να είναι έτοιμη το αργότερο έως τα μέσα Φεβρουαρίου, όπως εξήγησε πρόσφατα εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η Ε.Ε. έχει συμφέρον να αποκαταστήσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας που είναι μια πολύ σημαντική περιοχή για το εμπόριο», είχε δηλώσει πριν από μερικές ημέρες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

Πάντως, αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναγνωρίζουν την κρισιμότητα να επιταχυνθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, λόγω των αυξανόμενων εντάσεων που προκαλούν επιθέσεις των Χούθι σε ευρωπαϊκά πλοία.

H νέα επιχείρηση της Ε.Ε. θα βασιστεί στη δομή της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης Agenor, επικεφαλής της οποίας είναι η Γαλλία. Θα εποπτεύει τον Κόλπο, το στενό του Ορμούζ, μέρος της Αραβικής Θάλασσας και θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινής αποστολής Emasoh/Agenor (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz). Η εν λόγω αποστολή αποτελεί μια πολυεθνική πολιτικο-στρατιωτική πρωτοβουλία, που υποστηρίζεται από εννέα ευρωπαϊκές χώρες και δομείται σε μορφή «συνασπισμού προθύμων», με σκοπό τη θαλάσσια ασφάλεια στο στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, στην EMASoH –που αποτελείται από το διπλωματικό σκέλος και ένα στρατιωτικό σκέλος, που ονομάζεται επιχείρηση Agenor– μετέχουν το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Πορτογαλία.

Η αποστολή θα βρίσκεται σε συντονισμό με άλλους εταίρους στην περιοχή, στο πλαίσιο των προσπαθειών να υπάρξει ελεύθερη ναυσιπλοΐα, καθώς σχεδόν το 15% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα.