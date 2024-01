Κίνα: Ανακάλυψη εργαλείων και οστών ηλικίας άνω των 55.000 ετών

Μεγάλες ποσότητες τεχνουργημάτων από πέτρα, οστά και κέρατα ζώων ανακαλύφθηκαν στην τοποθεσία Τσουαντόνγκ, στην επαρχία Γκουιτσόου της νοτιοδυτικής Κίνας, υποδεικνύοντας προϊστορική ανθρώπινη δραστηριότητα που χρονολογείται πριν από περισσότερα από 55.000 χρόνια.

Η τοποθεσία Τσουαντόνγκ, που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1978, πιστεύεται ότι υπήρχε στο τέλος της Μέσης Παλαιολιθικής Περιόδου, της Υστερης Παλαιολιθικής Περιόδου και της Νεολιθικής Εποχής.

Human #fossils, along with over 10,000 stone artifacts, 2,500 bone & horn artifacts, and over 100,000 animal bones have been found at the Chuandong site in SW China’s Guizhou, indicating human activities existed in the area as early as 55,000 yrs ago and lasted till 8,000 yrs ago pic.twitter.com/MbAz140EPJ

