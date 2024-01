Χακάν Φιντάν: «Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις εποφθαλμιούν τους πόρους στην περιοχή μας»

Από το Αμμάν της Ιορδανίας το οποίο επισκέφθηκε σήμερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν αποδεκτές οι προσπάθειες να δικαιολογηθούν οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Παλαιστίνης ως ένα θέμα ασφαλείας».

Συνεχίζοντας, ο ίδιος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την περιφερειακή κλιμάκωση της έντασης που εξαπλώνεται, υποστηρίζοντας ότι η Αγκυρα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

«Είδαμε ότι οι εντάσεις που επικρατούν αντανακλώνται και στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ, στην Υεμένη, στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκτός από όλα αυτά, δυστυχώς, παρακολουθούμε από κοντά με ανησυχία τις εξελίξεις μεταξύ του Πακιστάν και του Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες […] Ως Τουρκία, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί για να μειώσουμε την ένταση ανάμεσα στο Πακιστάν και το Ιράν», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Ιορδανό υπουργό Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with

Ayman Safadi, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, in Amman. 🇹🇷🇯🇴 pic.twitter.com/lKDLosCOdi

— Turkish MFA (@MFATurkiye) January 18, 2024