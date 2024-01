Οι Αμερικανοί ζουν περισσότερο αλλά όχι υγιείς – Τι δείχνει η ανάλυση των στοιχείων

Οι Αμερικανοί ζουν περισσότερο, αλλά περνούν λιγότερο χρόνο έχοντας καλή υγεία. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των τελευταίων ομοσπονδιακών στοιχείων που ολοκλήρωσε το Institute for Health Metrics and Evaluation’s Global Burden of Disease study, μια ερευνητική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον.

Το εκτιμώμενο μέσο ποσοστό της ζωής που περνούν οι κάτοικοι των ΗΠΑ έχοντας καλή υγεία φαίνεται πως μειώθηκε στο 83,6% το 2021, από 85,8% το 1990.

Οι ιατρικές εξελίξεις καλύπτουν τη θεραπεία των ασθενών για αρρώστιες από τις οποίες στο παρελθόν θα είχαν μοιραία πεθάνει – αυξάνοντας τη μακροζωία. Ωστόσο αυξάνεται και ο χρόνος κατά τον οποίο δεν ζουν έχοντας καλή υγεία.

Με λίγα λόγια, ζούμε περισσότερο από όσο αντέχουμε κι αυτό συχνά σημαίνει ότι ζούμε χωρίς κατ’ ανάγκη να είμαστε απόλυτα υγιείς. Αυτό οφείλεται όμως επίσης και στη ραγδαία αύξηση, συχνά μεταξύ των νεότερων ανθρώπων, των παθήσεων όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι διαταραχές από τη χρήση βλαβερών (παράνομων και μη) ουσιών.

Κόστος

Η κακή υγεία έχει βαρύ κόστος τόσο για τις οικογένειες όσο και για τους γιατρούς. Δημιουργεί επιπλέον πολύπλοκες επιπτώσεις στην κοινωνία, όπως το αυξανόμενο οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά που καλούνται να πληρώνουν –συχνά ακριβές– θεραπείες και την ανικανότητα μεγάλου μέρους του πληθυσμού να εργαστεί.

«Η περίοδος της ζωής κατά την οποία οι άνθρωποι δεν είναι υγιείς γίνεται όλο και μεγαλύτερη και οι συνέπειες αυτού είναι τεράστιες», λέει ο δρ Τζον Ρόου, καθηγητής δημόσιας υγείας και γήρανσης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. «Τα 70 είναι τα νέα 80», προσθέτει, αντιστρέφοντας τη γνωστή θυμόσοφη ρήση. Με βάση το Institute for Health Metrics and Evaluation, το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 75,6 έτη το 1990 σε 77,1 έτη το 2021. Ωστόσο, το υγιές προσδόκιμο ζωής, μια μονάδα που υπολογίζει το πόσα χρόνια μπορούμε να περιμένουμε να απολαύσουμε καλή υγεία, μειώθηκε από 64,8 το 1990 σε 64,4 το 2021.

Και η μέση εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ των συνολικών ετών μας και των ετών καλής υγείας αυξήθηκε αντίστοιχα από 10,8 σε 12,7 έτη.

Γιατροί και ερευνητές δημιούργησαν έναν νέο όρο για να περιγράψουν τα χρόνια που έχουμε για να ζήσουμε με καλή υγεία: προσδόκιμο υγείας. Αν και οι ορισμοί τους ποικίλλουν, ένας απλός τρόπος να περιγράψουμε τη σημασία του όρου είναι «τα χρόνια που νιώθουμε καλά».

«Οσο περισσότερα χρόνια ζούμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να αναπτύξουμε μία ή περισσότερες παθήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση – αυτό είναι συνέπεια της επιτυχίας μας, όχι της αποτυχίας. Θα πρέπει όμως να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε», λέει ο Τζέι Ολάνσκι, καθηγητής δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο. Συνήθως αυτό σημαίνει τα χρόνια που περνούμε χωρίς κάποια αναπηρία ή πάθηση και μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που αγαπάμε. Κάποιοι γιατροί χρησιμοποιούν πιο τεχνικές μετρήσεις, σχετιζόμενες με το μυαλό και την καρδιά μας.

Η ανάπτυξη παθήσεων συνεπάγεται προβλήματα που αφορούν το ίδιο το νόημα της ζωής. Το να έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας μειώνει την ικανοποίηση από τη ζωή περισσότερο από ό,τι η απώλεια ενός προσώπου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Economic Behavior and Organization το 2022.

Η Κέιθι Μακ Κλουρ, μια 81χρονη που ζει σε μια κοινότητα ηλικιωμένων στην Γκολέτα της Καλιφόρνιας, λέει ότι το να είναι κανείς ενεργός και να συμμετέχει στην κοινότητα είναι πολύ πιο σημαντικό γι’ αυτήν από ό,τι να ζήσει για μεγάλο, ανιαρό χρονικό διάστημα. Εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να έχει καλή υγεία, κάνει πεζοπορία, κηπουρική, είναι εθελόντρια στον τοπικό βοτανικό κήπο και πηγαίνει βόλτες με τον σκύλο του γιου της. Η κυρία Μακ Κλουρ λέει ότι δεν έχει καμία επιθυμία να ζήσει πέρα από το σημείο που έχει την ικανότητα να κάνει και να απολαμβάνει τις αγαπημένες, καθημερινές δραστηριότητές της. «Αν δεν μπορώ να πάω μια βόλτα, δεν θέλω να είμαι εδώ», λέει.