Το Ισραήλ επέτρεψε να περάσουν τουλάχιστον 400 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Γάζα

Οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν σε περισσότερα από 400 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθουν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες.

Σχετική ενημέρωση παρείχε σήμερα Παρασκευή το Γραφείο Συντονισμού Δραστηριοτήτων της Ισραηλινής Κυβέρνησης στα Παλαιστινιακά Εδάφη (COGAT), που υπάγεται στο υπουργείο Αμυνας του εβραϊκού κράτους.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, περισσότερα από 400 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια παραδόθηκαν επιτυχώς στη βόρεια Γάζα», ανέφερε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

✅Over 400 humanitarian aid trucks have been successfully coordinated to northern Gaza over the last few weeks.

Israel has not and will not stand in the way of providing food or any other form of humanitarian aid to the people of Gaza. pic.twitter.com/eP6aLYjTJE

