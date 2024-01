Οι επιθέσεις του Ισραήλ, οι απειλές του Ιράν και ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Μεγαλώνει ο αριθμός των νεκρών της αεροπορικής επιδρομής στη Δαμασκό, πλήγμα που το Ιράν αποδίδει στο Ισραήλ, απειλώντας με αντίποινα, την ώρα που ο κίνδυνος διάχυσης της ανάφλεξης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή μοιάζει ολοένα και πιο πιθανός.

Σύμφωνα με νέο απολογισμό της ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταξύ αυτών πέντε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκαν στην αεροπορική επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ εναντίον εντός κτιρίου στη Δαμασκό.

Footage shows the extent of devastation in the aftermath of an Israeli strike on a residential building in Damascus pic.twitter.com/X5972pw92B — Press TV (@PressTV) January 20, 2024

«Ο απολογισμός ανήλθε από τους έξι στους 10 νεκρούς αφότου ανασύρθηκαν πτώματα που βρίσκονταν κάτω από τα χαλάσματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα το Λονδίνο, η οποία διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία.

H έκρηξη στη συνοικία Μαζέ της συριακής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του ΟΗΕ και στεγάζονται ξένες πρεσβείες – Φωτ.: Sham FM via REUTERS

Το πλήγμα, με τη χρήση κατευθυνόμενων πυραύλων ακριβείας, σύμφωνα με πληροφορίες, ισοπέδωσε ένα πολυώροφο κτήριο στη συνοικία Μαζέ της συριακής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του ΟΗΕ και στεγάζονται ξένες πρεσβείες.

Για την επίθεση το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ, απειλώντας με αντίποινα «την κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο μέρος», σύμφωνα με μια ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας.

#BREAKING Four IRGC officers including deputy commander of IRGC Quds Force for Intelligence Affairs in Syria Brigadier General Sadegh Omidzadeh and his deputy have been killed in an Israeli missile strike on Syria’s capital Damascus on Saturday, Iranian media confirmed. pic.twitter.com/YoZf4ztwYG — Iran International English (@IranIntl_En) January 20, 2024

Ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Κανανί «καταδίκασε απερίφραστα την εγκληματική ενέργεια του σιωνιστικού καθεστώτος», που αποτελεί «μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εξαπλωθεί η αστάθεια και η ανασφάλεια στην περιοχή».

«Πέραν της πολιτικής, δικαστικής και διεθνούς καταδίωξης αυτών των επιθετικών και εγκληματικών ενεργειών, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην οργανωμένη τρομοκρατία του πλαστού σιωνιστικού καθεστώτος την κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο μέρος», συμπλήρωσε.

«Νεκρός Ιρανός στρατηγός»

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης επιβεβαίωσε πως τέσσερα από τα μέλη του σκοτώθηκαν στη σημερινή επίθεση.

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου, άλλο ένα στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας σε πέντε τον συνολικό αριθμό των μελών του ιδεολογικού στρατού του Ιράν που σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο ένας από τους τραυματίες από το πλήγμα του σιωνιστικού καθεστώτος» υπέκυψε, ανέφερε η ανακοίνωση των ιρακινών δυνάμεων, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Mehr.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Φρουρών, ο Μοχαμάντ Αμίν Σαμαντί «έπεσε μάρτυρας» στη Συρία.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ένα από τα θύματα είναι ο «στρατηγός Σάντεχ Ομιντζάντεχ, υπεύθυνος στη Συρία της υπηρεσίας πληροφοριών για τη Δύναμη Κουντς», τον υπηρεσιακό βραχίονα για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό του Ιράν. Αυτή η πληροφορία δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί.

I don’t know if Sadegh Omidzadeh, who was assassinated today in Al Mazzeh Villas in #Damascus was also in this video!! pic.twitter.com/ENHcDRrbtY — Omar Abu Layla (@OALD24) January 20, 2024

Για τον εκπρόσωπο τύπου της ιρανικής διπλωματίας «η συχνή παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και η κλιμάκωση των επιθετικών και προκλητικών ενεργειών εναντίον διαφόρων στόχων» σε αυτή τη χώρα καταδεικνύουν «την αδυναμία και απόγνωση» του Ισραήλ «στο πεδίο της μάχης εναντίον των δυνάμεων αντίστασης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη τις τελευταίες 100 ημέρες».

Κίνδυνος διάχυσης

Το Ισραήλ διενεργεί εδώ και χρόνια εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον στόχων στη Συρία που συνδέονται με το Ιράν, ωστόσο, έχει εντείνει τις επιθέσεις μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όταν 1.200 Ισραηλινοί έχασαν τη ζωή τους κατά την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Τον Δεκέμβριο, ισραηλινό πλήγμα σκότωσε δύο μέλη των Φρουρών και άλλο ένα στις 25 Δεκεμβρίου σκότωσε έναν υψηλόβαθμο συνεργάτη των Φρουρών που επέβλεπε τον στρατιωτικό συντονισμό ανάμεσα στη Συρία και το Ιράν.

Οι επιθέσεις στη Δαμασκό επιβεβαιώνουν εν μέρει τους φόβους της διεθνούς κοινότητας για διάχυση της βίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ήδη, το Ισραήλ βάλλει κατά στρατιωτικών στόχων σε Λίβανο και Συρία, ενώ από την άλλη, οι Χούθι, σε μια εκστρατεία αλληλεγγύης προς τη Χαμάς, επιτίθενται σε δεκάδες εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που φέρεται να «συνδέονται με το Ισραήλ».