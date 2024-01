Ινδία: Σκοτώθηκε CEO σε πάρτι της εταιρείας – Επεσε από αιωρούμενο κλουβί (βίντεο)

Ο διευθύνων σύμβουλος της Vistex, Σαντζάι Σαχ σκοτώθηκε στην Ινδία όταν σε πάρτι της εταιρείας του βρέθηκε στο κενό από ένα αιωρούμενο σιδερένιο κλουβί. Μέσα στο κλουβί βρισκόταν και ο πρόεδρος της εταιρείας, Ράτζου Ντάλτα, ο οποίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αν και η αιτία του δυστυχήματος αποδόθηκε σε σπασμένο καλώδιο, οι αρχές ερευνούν το περιστατικό.

Σε ένα σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται η στιγμή που το κλουβί μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι δύο άνδρες άρχισε να ταλαντεύεται.

Μέσα σε δευτερόλεπτα το κλουβί έπεσε από τη μία πλευρά, με αποτέλεσμα οι δύο επικεφαλής της εταιρείας να πέσουν από ύψος 4,5 μέτρων.

🚨US Tech Boss Plunges 15ft To His Death During Company’s Anniversary Party

Sanjay Shah, CEO of Vistex, fell to his death after a cable holding up the iron cage he was performing in snapped. pic.twitter.com/5WPBsxZDwZ

