Κίνα: Κατολίσθηση έθαψε δεκάδες χωρικούς στην επαρχία Γιουνάν

Κατολίσθηση στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας (νοτιοδυτικά) καταπλάκωσε σχεδόν 50 χωρικούς, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις των Αρχών, μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, στις 05.51 (τοπική ώρα· χθες Κυριακή στις 23.51 ώρα Ελλάδας), στο χωριό Λιανγκσούι, κοντά στην πόλη Τζενσιόνγκ της επαρχίας Γιουνάν, όπου τουλάχιστον «44 άνθρωποι θάφτηκαν σε 18 κατοικίες», κατά τις πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου CCTV.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, το οποίο από την πλευρά του κάνει λόγο για 47 αγνοουμένους. Ηδη όμως δύο άτομα έχουν ανασυρθεί νεκρά.

JUST IN: Landslide destroys many homes in southwest China, at least 47 people missing pic.twitter.com/ne8aPyMoBh

