ΗΠΑ: Νεκρά θεωρούνται δύο μέλη των ειδικών δυνάμεων έπειτα από επιδρομή σε ιρανικό πλεούμενο

Δύο μέλη αμερικανικής μονάδας ανορθόδοξου πολέμου (SEALs), τα οποία αγνοούνταν στον Κόλπο του Αντεν έπειτα από επιδρομή σε ιρανικό πλεούμενο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεν εντοπίστηκαν παρά την εξαντλητική έρευνα που διενεργήθηκε και πλέον θεωρείται πως έχουν αποβιώσει.

Στη σχετική ανακοίνωση προέβη χθες, Κυριακή, το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

We regret to announce that after a 10-day exhaustive search, our two missing U.S. Navy SEALs have not been located and their status has been changed to deceased. The search and rescue operation for the two Navy SEALs reported… pic.twitter.com/OAMbn1mwK8

Οι δύο στρατιώτες –δεν δίνονται περισσότερα στοιχεία γι’ αυτούς– αγνοούνταν αφότου συμμετείχαν την 11η Ιανουαρίου σε επιχείρηση κοντά στις ακτές της Σομαλίας, σημείωσε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

«Θρηνούμε την απώλεια (…) και θα τιμούμε πάντα τη θυσία και το παράδειγμά τους», ανέφερε ο επικεφαλής της, ο στρατηγός Μάικλ Ερικ Κουρίλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ομοίως την οδύνη του εκδήλωσε και ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Οστιν, εκφράζοντας και την ευγνωμοσύνη του σε όσους εργάστηκαν σκληρά για τη διάσωση των δύο στρατιωτών.

We mourn the loss of our two brave Navy SEALs, and our hearts are with their families. The entire Department is united in sorrow today. We are grateful to all who worked tirelessly to try to find and rescue them.https://t.co/Th49V0e9W2

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 21, 2024