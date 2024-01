Τα «τρωκτικά των χαρακωμάτων» ο νέος εφιάλτης για τους στρατιώτες στην Ουκρανία

Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι που πολεμούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία βρίσκονται αντιμέτωποι, εκτός από το κρύο, τις αρρώστιες, την κόπωση και τη διαρκή απειλή του θανάτου, και με άλλη μία αγωνία: Τα απειράριθμα τρωκτικά που έχουν κατακλύσει τα χαρακώματα, μεταδίδοντας ασθένειες και προκαλώντας έμεση και αιμορραγίες ακόμη και από τα μάτια στους στρατιώτες.

Η κατάσταση θυμίζει τις φρικιαστικές συνθήκες στα χαρακώματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι τεράστιες ποσότητες ερειπίων, τα πτώματα και η αποσύνθεση είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αναπαραγωγή τρωκτικών, η οποία «παρέλυσε» την επιχειρησιακή ικανότητα των στρατευμάτων.

«Φαντάσου να πηγαίνεις για ύπνο και η νύχτα να ξεκινά με ένα ποντίκι να σκαρφαλώνει στο παντελόνι ή στο πουλόβερ σου ή να μασάει τα δάχτυλά σου, να δαγκώνει το χέρι σου. Κοιμάσαι δύο ή τρεις ώρες, ανάλογα με το πόσο τυχερός είσαι» λέει Ουκρανή στρατιωτίνα με το ψευδώνυμο «Κίρα», περιγράφοντας τι βίωσε το τάγμα της το περασμένο φθινόπωρο από την «επιδημία τρωκτικών», ενώ πολεμούσε στη νότια περιοχή Ζαπορίζια.

Η ίδια κάνει λόγο για περίπου 1.000 ποντίκια σε ένα οχυρό τεσσάρων στρατιωτών. «Δεν ήταν τα ποντίκια που μας επισκέπτονταν. Εμείς ήμασταν οι φιλοξενούμενοί τους» λέει.

Video showing the problem with mice on the front lines with a Russian 2S9 Nona. https://t.co/2nQiEfsGM4 pic.twitter.com/AxJbAvru2L

— Rob Lee (@RALee85) December 3, 2023