Νίκι Χέιλι για αποχώρηση Ντε Σάντις: «Και τώρα ας νικήσει η καλύτερη»

Με εμφανή ικανοποίηση και ανανεωμένη αυτοπεποίθηση, η διεκδικήτρια του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Νίκι Χέιλι χαιρέτισε την αποχώρηση του κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ντε Σάντις από τη διαδικασία λέγοντας ότι τώρα είναι κούρσα για δύο.

Μπαίνοντας την Κυριακή το μεσημέρι σε εστιατόριο του Σίμπρουκ στο Νιου Χάμσαϊρ, πολιτεία που θα επιλέξει την Τρίτη τον εκλεκτό της για υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, η Χέιλι ανακοίνωσε στους θαμώνες ότι ο Ντε Σάντις είχε αποχωρήσει από τη μάχη και υψώνοντας δύο δάχτυλα στον αέρα είπε ότι «πλέον έχουν απομείνει δύο, ένας άντρας και μία γυναίκα. Ας νικήσει λοιπόν η καλύτερη (May the best woman win)», είπε η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας.

Πρόσθεσε μιλώντας σε οπαδούς της ότι ο Ντε Σάντις έδωσε σπουδαία μάχη, είναι καλός κυβερνήτης και του εύχεται τα καλύτερα.

Οπως επισημαίνουν τη Δευτέρα οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, η Ν. Χέιλι εξαρχής επιθυμούσε να αναγάγει την προεκλογική της εκστρατεία σε μάχη ανάμεσα στην ίδια και στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και αφού τερμάτισε τρίτη κατά την προκριματική εκλογή στο Αϊόβα την προηγούμενη Δευτέρα. Πλέον μετά την αποχώρηση του Ρον Ντε Σάντις η Χέιλι έχει την κούρσα των δύο αλόγων που ήθελε, παρότι υστερεί σημαντικά του τέως προέδρου σε δημοτικότητα.

Σκοπός της Ν. Χέιλι είναι να κλείσει την ψαλίδα, προσελκύοντας στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών και άλλους ψηφοφόρους, διευρύνοντας τη βάση στήριξής της, γι’ αυτό και τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ψήφος στην ίδια αποτελεί τη μόνη ελπίδα για την αποφυγή ενός νέου διλήμματος «Τραμπ ή Μπάιντεν», δηλαδή του ζευγαριού στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Η στιγμιαία έρευνα που δημοσίευσε το CNN τη Δευτέρα το πρωί για την εκλογή στο Νιου Χάμσαϊρ την Τρίτη, μετά την απόσυρση Ντε Σάντις δείχνει σημαντική συσπείρωση γύρω από τη Νίκι Χέιλι των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών που δεν θέλουν τον Τραμπ, αφού δείχνει το 54% να στηρίζει τον τέως πρόεδρο και το 41% να προτιμά την πρώην εκπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Πηγή: The New York Times, CNN, Reuters