Υεμένη: ΗΠΑ και Βρετανία «έπληξαν 8 στόχους», θέσεις των Χούθι

Οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν σήμερα ξημερώματα, Τρίτης, ότι διεξήγαγαν νέα πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, αναφέροντας ότι χτυπήθηκαν οκτώ «στόχοι», θέσεις του κινήματος το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ειδικά στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επλήγησαν ιδίως «υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης», «θέσεις πυραύλων» και εγκατάσταση «επιτήρησης του εναέριου χώρου» των Χούθι, διευκρίνισαν Ουάσιγκτον και Λονδίνο σε κοινή ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν. Η Αυστραλία, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς και η Ολλανδία παρείχαν υποστήριξη στη νέα στρατιωτική επιχείρηση, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός.

«Αυτά τα πλήγματα ακριβείας έχουν σκοπό (…) να μειωθεί η δυνατότητα των Χούθι να απειλούν το παγκόσμιο εμπόριο και τις ζωές αθώων ναυτικών», κατά την ανακοίνωση.

Το ελεγχόμενο από τους Χούθι πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης SABA μετέδωσε πως «οι αμερικανοβρετανικές δυνάμεις εξαπολύουν επιδρομές στην πρωτεύουσα Σανάα και αρκετές άλλες επαρχίες» της χώρας.

Νωρίτερα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε διαψεύσει τον ισχυρισμό των ανταρτών Χούθι περί πυραυλικής επίθεσης εναντίον του αμερικανικού φορτηγού πλοίου Ocean Jazz στον Κόλπο του Αντεν.

The Iranian-backed Houthi terrorists’ report of an alleged successful attack on M/V Ocean Jazz is patently false. NAVCENT has maintained constant communications with M/V Ocean Jazz throughout its safe transit.

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 22, 2024