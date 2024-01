Σουηδία – ΝΑΤΟ: Μετά το «ναι» της Τουρκίας, παραμένει ο «σκόπελος» Ορμπαν

Οι δυτικές χώρες χαιρέτισαν την απόφαση του τουρκικού Kοινοβουλίου να δώσει το πράσινο φως στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με την Ουγγαρία να παραμένει πλέον το τελευταίο εμπόδιο για την προσχώρηση της Στοκχόλμης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Σημειώνεται επίσης ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, κάλεσε χθες Τρίτη τον Σουηδό ομόλογό του στη Βουδαπέστη προκειμένου να προσπαθήσουν να άρουν τα τελευταία εμπόδια για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

Η έγκριση με συντριπτική πλειοψηφία από το τουρκικό Kοινοβούλιο της προσχώρησης της Σουηδίας στη Συμμαχία έβαλε τέλος σε 20 μήνες διαβουλεύσεων και αναμονής που δοκίμασαν την υπομονή των Δυτικών συμμάχων της Aγκυρας, την ώρα που επιθυμούν να παρουσιάσουν ενωμένο μέτωπο έναντι της Ρωσίας.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον χαιρέτισε αμέσως «ένα ακόμη βήμα» προς την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Αντίστοιχα και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος παράλληλα ζήτησε από την Ουγγαρία να ολοκληρώσει τη διαδικασία «επικύρωσης το συντομότερο δυνατό». Η ένταξη της Σουηδίας «καθιστά το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό και ενισχύει την ασφάλειά μας», τόνισε.

Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο τουρκικό Κοινοβούλιο, με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, να χαρακτηρίζει τη Σουηδία «ένα σταθερό και ικανό εταίρο, η ένταξη του οποίου στο ΝΑΤΟ ενισχύει τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη Συμμαχία».

«Η επικείμενη ένταξη της Σουηδίας, όπως και αυτή της Φινλανδίας που έχει ήδη ολοκληρωθεί, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο» το ΝΑΤΟ, εκτίμησε ο Στέφεν Χέμπεστραϊτ, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Πρόκειται για «μια άμεση αντίδραση στον ρωσικό επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», υπενθύμισε ο ίδιος.

Για τον Νορβηγό υπουργό Εξωτερικών, Εσπεν Μπαρθ Εϊντε, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα καταστήσει τις σκανδιναβικές χώρες «πιο ασφαλείς».

Η Ουγγαρία είναι πλέον το μόνο κράτος-μέλος της Συμμαχίας που δεν έχει επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας.

Ο Ορμπαν ζητεί εδώ και μήνες «σεβασμό» από τη Στοκχόλμη, της οποίας επικρίνει την πολιτική «δυσφήμησης» και τις συχνές καταγγελίες για τις αυταρχικές τάσεις του.

«Εστειλα σήμερα επιστολή στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον για να τον καλέσω στην Ουγγαρία προκειμένου να συζητήσουμε την ένταξη της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία», έγραψε ο Ορμπαν στο Χ.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 23, 2024