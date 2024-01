Γερμανία: Αρχισε η εξαήμερη απεργία στους σιδηροδρόμους – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα της η μεγαλύτερη απεργία στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (D.B.), η οποία θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 29/1.

Από τις κινητοποιήσεις επηρεάζονται τόσο εμπορευματικές μεταφορές όσο και επιβατικές μετακινήσεις σε όλη τη χώρα, ενώ δυσκολίες αναμένονται ακόμη και στη λειτουργία του χρονοδιαγράμματος έκτακτης ανάγκης.

Train operators in Germany begin a six-day strike over a dispute with the country’s state-owned railway operator pic.twitter.com/L2dMiwlwcZ

