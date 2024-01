Τουρκία: Ο Ερντογάν υπέγραψε το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Το πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ υπέγραψε την Πέμπτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την επικύρωση από την τουρκική Εθνοσυνέλευση την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο νόμος για την έγκριση της κύρωσης του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την υπογραφή του πρωτοκόλλου χαιρέτισε το βράδυ της Πέμπτης ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, κάνοντας λόγο για «σημαντικό ορόσημο».

«Χαιρετίζουμε την έγκριση από την Τουρκία της επικύρωσης του πρωτοκόλλου για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Με αυτήν, επιτυγχάνεται ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία ένταξης της Σουηδίας στο NATO», έγραψε ο Κρίστερσον σε ανάρτησή του στο Χ.

Welcome Türkiye’s approval of the ratification of Sweden’s NATO accession. With this, a key milestone has been reached in Sweden’s path towards NATO membership.

— SwedishPM (@SwedishPM) January 25, 2024