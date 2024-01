Ερυθρά Θάλασσα: Κατάρριψη πυραύλου των Χούθι

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Gravely (DDG 107) «κατέρριψε» χθες Τρίτη στις 23:30 (σ.σ. ώρα Υεμένης· 22:30 ώρα Ελλάδας) πύραυλο κρουζ «που εκτοξεύθηκε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας», ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές», πρόσθεσε η CENTCOM, δηλαδή η κεντρική διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

On Jan. 30, at approximately 11:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired one anti-ship cruise missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. The missile was shot down by USS Gravely (DDG 107). There were no injuries or damage reported. pic.twitter.com/Wf1OhwPhhW

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 31, 2024