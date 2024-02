ΗΠΑ: «Συγγνώμη» του υπουργού Αμυνας επειδή απέκρυψε την περιπέτειά του με τον καρκίνο

O υπουργός Aμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Oστιν ζήτησε δημόσια συγγνώμη που κράτησε κρυφό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και ότι νοσηλεύτηκε για την αντιμετώπισή του, ένα θέμα που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη χώρα.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: Δεν το διαχειριστήκαμε αυτό όπως έπρεπε», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Θα έπρεπε να είχα ενημερώσει τον πρόεδρο ότι διαγνώστηκα με καρκίνο. Θα έπρεπε επίσης να το είχα πει στην ομάδα μου και στον αμερικανικό λαό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη γι’ αυτό. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους μου και τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε.

Ωστόσο, «θέλω να πω πολύ ξεκάθαρα ότι δεν υπήρξε κενό στις αρμόδιες αρχές και (ότι δεν υπήρξε) κανένας κίνδυνος για τη διοίκηση και τον έλεγχο του υπουργείου», υπογράμμισε.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου θέλησε επίσης να φανεί καθησυχαστικός αναφερόμενος στην ανάρρωσή του.

«Η ανάρρωσή μου πάει καλά αλλά όπως μπορείτε να δείτε, αναρρώνω ακόμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους σχολιάζοντας το κάπως δύσκαμπτο βάδισμά του. «Eχω ακόμη λίγο πόνο στο πόδι μου», ανέφερε διευκρινίζοντας ότι κάνει κινησιοθεραπεία.

Defense Secretary Lloyd Austin apologizes for handling of cancer diagnosis: “I should have told the president” https://t.co/nApaTFuP3j pic.twitter.com/YrPTjNapCT

— The Hill (@thehill) February 1, 2024