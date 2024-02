Κωνσταντινούπολη: Ενενήντα συλλήψεις για την ένοπλη επίθεση στο Δικαστικό Μέγαρο

Στις ενενήντα έχουν φτάσει οι συλλήψεις υπόπτων σε σχέση με την ένοπλη επίθεση χθες, Τρίτη, στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αστυνομικές έρευνες διεξάγονται υπό την επίβλεψη της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Οι δράστες της επίθεσης και οι οι συλληφθέντες συνδέονται από τις τουρκικές αρχές με την ακροαριστερή ένοπλη οργάνωση «Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα-Μέτωπο» (DHKP/C).

Two attackers have been shot dead by Turkish police after a gun attack outside an Istanbul court building that left at least one person dead and several injured, including police officers ⤵️ pic.twitter.com/n4GR92KS2E

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 6, 2024