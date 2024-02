Ελβετία: Ανδρας οπλισμένος με τσεκούρι και μαχαίρι κρατούσε 15 ομήρους σε τρένο

Νεκρός από τα πυρά αστυνομικών έπεσε ένας 32χρονος Ιρανός στην Ελβετία, ο οποίος κράτησε ομήρους για περίπου τέσσερις ώρες 15 άτομα σε τρένο μεταξύ του Μπολμ και του Ιβερντόν-λε-Μπεν.

Ο άνδρας ήταν μάλιστα οπλισμένος με τσεκούρι και μαχαίρι, μέχρι που η αστυνομία εισέβαλε στο τρένο και τον εξουδετέρωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

A hostage situation on a train in Switzerland on Thursday night ended after almost 4 hours with the suspect killed in a police raid and the 15 hostages freed, authorities say.

The hostage-taker was armed with an axe and a knife, and was speaking Farsi and English, Vaud canton… pic.twitter.com/TdacAZ2JMk

