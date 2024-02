Ιράν: Σαμποτάζ στον κύριο αγωγό αερίου της χώρας

Δολιοφθορά προκάλεσε δύο εκρήξεις κατά μήκος του κύριου δικτύου αγωγών φυσικού αερίου νότου-βορρά του Ιράν την Τετάρτη, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου στην κρατική τηλεόραση, χωρίς να κατονομάσει ποιους θεωρεί υπεύθυνους για το σαμποτάζ.

Οι αρχές διέψευσαν επίσης αναφορές ότι το περιστατικό προκάλεσε διακοπές φυσικού αερίου σε βιομηχανίες και γραφεία σε ορισμένες επαρχίες, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια δολιοφθοράς σημειώθηκε στη 1 π.μ. της Τετάρτης [τοπική ώρα, δηλαδή 11.30 μ.μ. την Τρίτη ώρα Ελλάδος] στο δίκτυο των εθνικών αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου σε δύο περιοχές της χώρας», δήλωσε ο υπουργός Τζαβάντ Οουτζί.

Μόνο τα χωριά κοντά στον κατεστραμμένο αγωγό αντιμετώπισαν διακοπές φυσικού αερίου, οι οποίες θα διορθωθούν αργότερα σήμερα, είπε ο κ. Οουτζί. Προσωρινοί περιορισμοί είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων για συντήρηση, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

