Η Σάρλοτ, το σαλάχι, έμεινε έγκυος χωρίς αρσενικό – και κάποιοι θεώρησαν πατέρα έναν… καρχαρία

Η Σάρλοτ, το σαλάχι ζει τα τελευταία τουλάχιστον οκτώ χρόνια σε ένα ενυδρείο στα Απαλάχια Όρη της Βόρειας Καρολίνας, 3.700 χιλιόμετρα μακριά από το φυσικό της περιβάλλον, στα νερά της Καλιφόρνια.

Παρότι δεν υπάρχει αρσενικό σαλάχι στον χώρο της, η Σάρλοτ βρήκε τρόπο να διαιωνίσει το είδος της και εντός των ερχόμενων εβδομάδων θα φέρει στον κόσμο τέσσερα μικρά.

A stingray named Charlotte has gotten pregnant without the presence of any male stingrays at an aquarium in North Carolina. Experts believe the stingray may have been impregnated by a bamboo shark sharing her enclosure pic.twitter.com/cxtNFz4YCY

— Reuters (@Reuters) February 14, 2024