Μπλίνκεν: Κρίσιμη η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης στην Αλβανία

«Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης είναι κρίσιμη για τις προσπάθειές της Αλβανίας να ενταχθεί στην ΕΕ» σημείωσε απόψε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Aντονι Μπλίνκεν που ταξίδεψε την Πέμπτη στα Τίρανα για να εκφράσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς το συμμαχικό τους κράτος στα Βαλκάνια.

«Συναντήθηκα με τα πρόσωπα που ηγούνται της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης στα Τίρανα για να επαινέσω την πρόοδό τους στην προώθηση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς», έγραψε στο X ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Justice reform is crucial for Albania and its EU integration efforts. I met with justice reform leaders in Tirana to commend their progress in advancing the rule of law and combating corruption. pic.twitter.com/V0ece1FY3g

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 15, 2024