Ισραήλ: Δύο νεκροί σε πιθανή «τρομοκρατική επίθεση» στα νότια (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα έπειτα από πιθανή «τρομοκρατική επίθεση», σε έναν μικρό σταθμό λεωφορείων στην Κιριάτ Μαλάκι, μια πόλη στο νότιο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα ένα νοσοκομείο και η αστυνομία.

«Ενας τρομοκράτης έφθασε σε σταθμό λεωφορείου, προφανώς με αυτοκίνητο, και πυροβόλησε κατά αρκετών ανθρώπων, έως ότου εξουδετερώθηκε από πολίτη που βρισκόταν στο σημείο», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωση.

BREAKING: Shooting attack towards bus stop at the Masmiyah junction near Gaderah, 5 injured including one in critical condition.

Terrorist neutralised. pic.twitter.com/J19UQbk35E

— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) February 16, 2024