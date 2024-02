Ισραήλ: Εξι τραυματίες από πυρά κοντά στην Ιερουσαλήμ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλου σε αυτοκινητόδρομο στα προάστια της Ιερουσαλήμ, κοντά στον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ.

