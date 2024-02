Βρετανία: Εντοπίστηκε βόμβα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου – Απομακρύνθηκαν χιλιάδες άνθρωποι

Χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους στο Πλίμουθ την Παρασκευή, μετά τον εντοπισμό μιας βόμβας 500 κιλών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία δεν είχε εκραγεί.

Η βόμβα πρόκειται να μεταφερθεί από την περιοχή Keyham στην προβλήτα Torpoint Ferry και στη συνέχεια να πυροδοτηθεί στη θάλασσα.

Οι κάτοικοι που ζουν σε απόσταση 300 μέτρων από τη διαδρομή που θα διανύσει η βόμβα, έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Επισημαίνεται πως η ζώνη αποκλεισμού επηρεάζει περίπου 1.200 ιδιοκτησίες και 3.250 άτομα, όπως μεταδίδει η Guardian.

Το υπουργείο Αμυνας χαρακτήρισε την επιχείρηση εκκένωσης ως μία από τις μεγαλύτερες στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το προσωπικό συνεργάζεται με τις Αρχές του Πλίμουθ και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την εκκένωση των κατοίκων», επισημαίνει.

One of the largest UK peacetime evacuation operations since WW2 is underway in Plymouth, where @BritishArmy and @RoyalNavy have been working round the clock to make safe a 500kg unexploded bomb.

Personnel are working with @plymouthcc & emergency services to evacuate residents. pic.twitter.com/uTzNtwhHjH

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 23, 2024