ΗΠΑ: Σήμερα αποφασίζει το Ανώτατο Δικαστήριο αν θα είναι υποψήφιος ο Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι θα εκδώσει τουλάχιστον μία απόφαση σήμερα Δευτέρα, όταν και αναμένεται να αποφανθεί για το κατά πόσον ο τέως προέδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να βάλει το όνομά του στην προκριματική εκλογή των Ρεπουμπλικανών στο Κολοράντο.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η γνώμη ή οι απόψεις της Δευτέρας θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο από τις 10 π.μ. τοπική ώρα (5 μ.μ. Ελλάδος). Οι δικαστές δεν θα ανέβουν στις έδρες τους, ανέφερε.

Η συνήθης πρακτική του δικαστηρίου είναι να ανακοινώνει αποφάσεις σε αμφισβητούμενες υποθέσεις από την έδρα. Οι δικαστές δεν είχε προγραμματιστεί να επιστρέψουν στην αίθουσα μέχρι τις 15 Μαρτίου.

Ο χρόνος των ενεργειών του δικαστηρίου μπορεί να επηρεάζεται από τον εκλογικό προγραμματισμό. Προτρέποντας τους δικαστές να παρέμβουν στην υπόθεση, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κολοράντο τους είχε ζητήσει να ενεργήσουν πριν από τις προκριματικές εκλογές της Σούπερ Τρίτης αυτή την εβδομάδα, στις οποίες περιλαμβάνεται το Κολοράντο.

Η απόφαση είναι πιθανό να επιλύσει το ζήτημα εάν ο Τραμπ μπορεί να εμφανιστεί στις προκριματικές εκλογές του Κολοράντο, αλλά και εάν είναι μπορεί να είναι υποψήφιος στις γενικές εκλογές. Πράγματι, η απόφαση θα ισχύει σχεδόν σίγουρα σε οποιαδήποτε άλλη πολιτεία όπου η επιλεξιμότητα του Τραμπ να είναι υποψήφιος έχει αμφισβητηθεί.

Από την υπόθεση του Μπους εναντίον του Γκορ, την απόφαση του 2000 που παρέδωσε την προεδρία στον Τζορτζ Μπους, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει αναλάβει τόσο άμεσο ρόλο σε μια προεδρική αναμέτρηση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο αποφάνθηκε τον Δεκέμβριο ότι ο Τραμπ δεν είναι κατάλληλος να διεκδικήσει ή να κατέχει αξίωμα σύμφωνα με την Ενότητα 3 της 14ης Τροποποίησης, η οποία εγκρίθηκε μετά τον εμφύλιο πόλεμο και απαγορεύει σε άτομα που ορκίστηκαν να υποστηρίξουν το Σύνταγμα και στη συνέχεια συμμετείχαν σε εξέγερση να κατέχουν αξιώματα.

Αφότου ο Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου να ακούσει την έφεσή του, οι δικαστές κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα για να επιλύσουν το ζήτημα. Ορισαν επανεξέταση μόλις δύο ημέρες μετά την κατάθεση και προγραμμάτισαν τις καταθέσεις για περίπου ένα μήνα αργότερα.

Με βάση την ερώτηση κατά την προφορική επιχειρηματολογία, ο Τραμπ είναι πιθανό να επικρατήσει.

Πηγή: The New York Times, The Hills