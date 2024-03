Συναγερμός στη Γερμανία: Περιστατικό ομηρίας με ένοπλη 65χρονη σε νοσοκομείο

Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο «Luisenhospital» του Ααχεν της Γερμανίας, καθώς μια 65χρονη ένοπλη γυναίκα φέρεται να κρατά ομήρους αρκετούς ανθρώπους. Η γυναίκα εισήλθε στο νοσοκομείο λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την Bild, το κτίριο έχουν περικυκλώσει βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο.

BREAKING:

Around 15 people have been taken hostage at a hospital in Aachen, Germany.

SWAT police have arrived on the scene

🇩🇪 pic.twitter.com/Jw3bcE5SoB

