Γάζα: Νέες ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας

Νέες ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Πεντάγωνο και τον ιορδανικό στρατό.

Στρατιωτικά αεροσκάφη της Ιορδανίας, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Αιγύπτου συμμετείχαν στην επιχείρηση, ανέφερε από την πλευρά του ο στρατός της Ιορδανίας.

Αεροσκάφη «C-130 των ΗΠΑ έριξαν περισσότερα από 3.800 γεύματα» στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ανέφερε στο Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, Centcom.

USCENTCOM Conducts Combined Humanitarian Airdrops into Gaza

U.S. Central Command and the Royal Jordanian Air Force conducted a combined humanitarian assistance airdrop into Northern Gaza on March 7, 2024, at 3:20 p.m. (Gaza time) to provide essential relief to civilians in Gaza… pic.twitter.com/X3yUdLmnHu

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2024