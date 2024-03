Ο Ερντογάν ανακοίνωσε πότε αποχωρεί από την πολιτική

Την αποχώρησή του από την εξουσία με τη λήξη τη θητείας του το 2028, ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Για μένα, αυτό είναι ένα φινάλε, αυτές οι εκλογές (σ.σ. δημοτικές)είναι οι τελευταίες μου με την εξουσία που δίνει ο νόμος. Το αποτέλεσμα που θα βγει, θα είναι η μεταβίβαση μιας κληρονομιάς στα αδέλφια μου που θα έρθουν ύστερα από μένα», ανέφερε ο Ερντογάν σε ομιλία του στο ίδρυμα TUGVA.

Οι δημοτικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου.

Ο Ερντογάν ηγείται της Τουρκίας για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Νικητής σε δώδεκα εκλογικές αναμετρήσεις από το 2002, επανεξελέγη για πενταετή θητεία τον Μάιο του 2023.

Από το βήμα της ίδιας εκδήλωσης, ο Ερντογάν έστρεψε τα βέλη του κατά του Ισραήλ και προσωπικά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας πως «ακόμα και η αναφορά δίπλα στην κυβέρνηση Νετανιάχου είναι από μόνη της μια βαριά τιμωρία, μια ντροπή. Διότι η ισραηλινή κυβέρνηση με επικεφαλής τον Νετανιάχου είναι ένας δολοφόνος».

«Ο σημερινός εκπρόσωπος της ναζιστικής σκέψης -η οποία χθες στόχευε στην εξόντωση πολλών ομάδων, ιδιαίτερα των Εβραίων, με τον ισχυρισμό της ανώτερης φυλής- είναι η ισραηλινή κυβέρνηση. Αυτή η νοοτροπία, η οποία δεν αναγνωρίζει κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό της ως άνθρωπο, δεν θα διστάσει να κάνει χειρότερες φρικαλεότητες σε ανθρώπους άλλων εθνικοτήτων και πεποιθήσεων από αυτές που προκάλεσε στους Παλαιστινίους, όταν θα της δοθεί αύριο η ευκαιρία. Η ισραηλινή κυβέρνηση με επικεφαλής τον Νετανιάχου αποτελεί απειλή», προσέθεσε.

Στήριξε για μία ακόμη φορά δημόσια τη Χαμάς: «Λέω ξεκάθαρα και απερίφραστα ότι η Χαμάς δεν είναι σίγουρα μια οργάνωση όπως ισχυρίζονται. Αντιθέτως, είναι ένα κίνημα αντίστασης που υπερασπίζεται την πατρίδα και τη γη του με κόστος τις ζωές τους. Αυτό το χαρακτηριστικό της Χαμάς είναι που πραγματικά ενοχλεί τους επικριτές της. Δεν τους δίνουμε σημασία, δεν τους υπολογίζουμε και δεν τους πριμοδοτούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο».

Αμέσως μετά την ομιλία του στο ίδρυμα TUGVA, ο Ερντογάν συνάντησε στην Κωνσταντινούπολη τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου».

Πρόσθεσε ότι η Αγκυρα υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα του Κιέβου.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ζελένσκι, είπε ότι συζήτησαν λεπτομερώς τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο, καθώς και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της καταργηθείσας συμφωνίας για τα σιτηρά.

Τόνισε, επίσης, ότι η Τουρκία θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

