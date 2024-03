Γάζα: Το πλοίο βοήθειας «κόλλησε» στην Κύπρο – Χωρίς εκεχειρία ξεκινά το Ραμαζάνι

Πλοίο βοήθειας που θα μετέφερε 200 τόνους τροφίμων για την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης πείνας στη Λωρίδα της Γάζας παρέμεινε τελικά αγκυροβολημένο στην Κύπρο το βράδυ της Κυριακής, λόγω τεχνικών δυσκολιών.

Εντωμεταξύ, ο ιερός μήνας του μουσουλμανικού Ραμαζανιού ξεκινά χωρίς συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας ότι ο ακριβής χρόνος αναχώρησης του πλοίου δεν θα δημοσιοποιηθεί για «λόγους ασφαλείας».

Αργότερα αναφέρθηκε ότι λόγω «τεχνικών δυσκολιών», ενδέχεται να μην αναχωρήσει πριν από το πρωί της Δευτέρας.

Η καθυστέρηση στην αναχώρηση του πλοίου βοήθειας αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της παροχής βοήθειας στη Γάζα με μη συμβατικά μέσα.

Τα ρηχά νερά της ακτογραμμής της και η έλλειψη λειτουργικών λιμανιών καθιστούν τέτοιες θαλάσσιες επιχειρήσεις δύσκολες, και δεν είναι σαφές πόσο η βοήθεια μέσω της νέας «θαλάσσιας οδού» θα συμβάλλει στην ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Επειτα από πέντε μήνες πολέμου, ο ΟΗΕ ισχυρίζεται ότι το ένα τέταρτο των ανθρώπων στην πολιορκημένη παλαιστινιακή περιοχή βρίσκεται στα πρόθυρα της πείνας.

Το τοπικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 23 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αρκετά παιδιά, πέθαναν από αφυδάτωση ή υποσιτισμό τις δέκα προηγούμενες ημέρες.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί ότι δεν κάνει αρκετά για να διευκολύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας.

Το πλοίο στην Κύπρο αναμένεται να χρειαστεί δύο έως τρεις ημέρες για να φτάσει σε άγνωστη τοποθεσία στη Γάζα.

Παράλληλα, αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο που μεταφέρει εξοπλισμό για την κατασκευή δεύτερης προσωρινής προβλήτας στη Γάζα βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Μεσόγειο, ανέφεραν αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον, αν και θα χρειαστεί να περάσουν εβδομάδες μέχρι να λειτουργήσει.

Μιλώντας ως θεματοφύλακας των δύο ιερότερων τόπων του Ισλάμ, ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν δήλωσε ότι τα «αποτρόπαια εγκλήματα» στη Γάζα ρίχνουν σκιά στην περίοδο.

Νωρίτερα, Παλαιστίνιοι εμποδίστηκαν να προσευχηθούν στο Αλ-Ακσα στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ την παραμονή του Ραμαζανιού. Οι ισραηλινές αστυνομικές δυνάμεις απέκρουσαν με γκλομπ μουσουλμάνους πιστούς και τους εμπόδισαν από το να εισέλθουν στο τέμενος για την προσευχή με αφορμή την έναρξη του μουσουλμανικού ιερού μήνα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε το σχόλιο του Τζο Μπάιντεν ότι η προσέγγισή του στον πόλεμο στη Γάζα «περισσότερο βλάπτει το Ισραήλ παρά το βοηθάει», κλιμακώνοντας τη διαμάχη μεταξύ των δύο ηγετών.

Εάν ο Μπάιντεν εννοούσε «ότι ακολουθώ ιδιωτική πολιτική ενάντια στην πλειοψηφία, την επιθυμία της πλειοψηφίας των Ισραηλινών και ότι αυτό βλάπτει τα συμφέροντα του Ισραήλ, τότε κάνει λάθος και στα δύο σημεία», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Politico.

Η Αίγυπτος βρισκόταν σε επαφή με ανώτερα στελέχη της Χαμάς και του Ισραήλ, καθώς και με άλλους μεσολαβητές χθες Κυριακή, σε μία προσπάθεια να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Οι επαφές της Αιγύπτου με τη Χαμάς και την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, τη Μοσάντ, την Κυριακή φέρεται να πραγματοποιήθηκαν με εντολή της αιγυπτιακής προεδρίας σε μία προσπάθεια να προσεγγιστούν οι διαφορετικές θέσεις των δύο πλευρών.

Ο κορυφαίος ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, κατηγόρησε το Ισραήλ για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας πριν από το Ραμαζάνι και δήλωσε ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις σε οποιοδήποτε πλαίσιο, εφόσον αυτό εγγυάται μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Η Υπηρεσία Αρωγής και Εργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες δήλωσε την Κυριακή ότι η πείνα είναι «παντού» στη Γάζα και χαρακτήρισε την κατάσταση στο βόρειο τμήμα του θυλάκου «τραγική», λέγοντας ότι η βοήθεια μέσω ξηράς δεν είναι εφικτή «παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις».

Οι ΗΠΑ και η Ιορδανία πραγματοποίησαν νέα ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα την Κυριακή. Συγκεκριμένα, έριξαν με αλεξίπτωτο περισσότερα από 11.500 γεύματα, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Η κεντρική διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι η τελευταία ρίψη από αέρος πραγματοποιήθηκε πάνω από τη βόρεια Γάζα και περιλάμβανε ρύζι, αλεύρι, ζυμαρικά και κονσέρβες τροφίμων.

Τουλάχιστον 31.112 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 72.760 έχουν τραυματιστεί από τις 7 Οκτωβρίου στη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, υπό την ηγεσία της Χαμάς, τη Δευτέρα.

Σε μία παράλληλη εξέλιξη, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου παρέστη στα εγκαίνια του πρώτου μουσείου Ολοκαυτώματος στη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Νωρίτερα σήμερα Δευτέρα το πρωί συναντήθηκε με τον Γκέερτ Βίλντερς, τον ηγέτη του αντι-ισλαμικού ακροδεξιού κόμματος Ελευθερίας (PVV), το οποίο κέρδισε σοκαριστικό ποσοστό 26% στις εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού.

I just had a great meeting in Amsterdam with the President of Israel @Isaac_Herzog. I told him I am proud that he visits the Netherlands and that Israel has, and always will have, my full support in its fight against terror. #Israel #Herzog pic.twitter.com/LBft3ieYlG

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 11, 2024