Φον ντερ Λάιεν για Γάζα: «Σημάδι ελπίδας» η αναχώρηση του «Open Arms» – Ανάγκη για άμεση ανθρωπιστική παύση

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Χαιρετίζει η Κομισιόν την αναχώρηση του πλοίου «Open Arms», με περισσότερους από 200 τόνους φαγητού για τη Λωρίδα της Γάζας, από το λιμάνι της Λάρνακας, το πρωί εν μέσω της ολοένα επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη για τη δημιουργία του ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου προς τη Γάζα. «Η αναχώρηση του πρώτου πλοίου είναι σημάδι ελπίδας», τόνισε για να προσθέσει «θα εργαστούμε από κοινού για να ακολουθήσουν και άλλα πλοία». «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη βοήθεια προς τους Παλαιστινίους», είπε χαρακτηριστικά.

Thank you President @christodulides for Cyprus’ leadership in setting up the humanitarian maritime corridor to Gaza.

The departure of the first ship is a sign of hope. We will work hard together for many more ships to follow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 12, 2024