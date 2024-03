ΕΕ: Καλεί το Ισραήλ να ανοίξει πρόσθετα περάσματα στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Eνωση κάλεσε το Ισραήλ να ανοίξει πρόσθετα περάσματα εκτός από τον θαλάσσιο διάδρομο της Κύπρου, ώστε περισσότερη βοήθεια να φθάσει στη Γάζα.

«Ενώ υποστηρίζουμε τον θαλάσσιο διάδρομο της Κύπρου, καλούμε το Ισραήλ να ανοίξει πρόσθετα περάσματα προκειμένου να φθάσει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματος και να χαλαρώσει τους τελωνειακούς περιορισμούς», δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνεζ Λέναρτσιτς, σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X.

While supporting 🇨🇾 maritime corridor, we call on 🇮🇱 to open additional crossings so more aid can reach #Gaza, including the North, and to ease overall customs restrictions.

Joint statement after ministerial meeting by @EU_Commission, 🇨🇾, 🇬🇧, 🇺🇲, 🇦🇪, 🇶🇦https://t.co/QQsK1BiOaG

