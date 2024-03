Κάμερα με AI «συλλαμβάνει» όσους πετάνε σκουπίδια στον δρόμο

Κάμερα που αξιοποιεί συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να εντοπίζει όσους πετάνε σκουπίδια στον δρόμο οδήγησε σε μείωση της χύμα απόρριψης σκουπιδιών σε έναν πολυσύχναστο δρόμο του Λέστερσαϊρ της Αγγλίας.

Ομως, παρά την επιτυχία της δοκιμής, διάρκειας 12 εβδομάδων, της Litter Cam στο Λούφμπορο, το Τοπικό Συμβούλιο δεν σχεδιάζει να εγκαταστήσει μόνιμα τις συσκευές.

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε στον πολυσύχναστο δρόμο Warwick Way της πόλης στα τέλη του περασμένου έτους. Οπως σημειώνει το BBC, σχεδιάστηκε για να λειτουργεί παράλληλα με την αυτόματη αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας.

Ως αποτέλεσμα της δοκιμής, εκδόθηκαν συνολικά 28 πρόστιμα αξίας 150 λιρών.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σημειώθηκε μείωση κατά 37% στην ποσότητα των απορριμμάτων και εκδόθηκαν 28 πρόστιμα που πληρώθηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία πληρωμής, έφεσης ή είσπραξης οφειλών», δήλωσε εκπρόσωπος του συμβουλίου της περιοχής.

«Παρόλο που η δοκιμή ήταν επιτυχής, δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για μόνιμη εγκατάσταση καμερών. Ωστόσο, μπορεί να είναι κάτι που το συμβούλιο θα εξετάσει στο μέλλον», πρόσθεσε.

